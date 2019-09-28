توقعات بتراجع إنتاج فنزويلا من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يوميا خلال الربع الأخير

يتوقع المحللون تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 210 آلاف برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يبلغ الإنتاج حاليا حوالي 600 الف برميل يوميا بما يقل بنحو 200 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين يتوقعون وصول إنتاج فنزويلا من النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 550 ألف برميل يوميا، قبل أن يتراجع إلى 510 آلاف برميل يوميا خلال العام المقبل بانخفاض قدره 220 ألف برميل عن التقديرات السابقة.

وأضافت بلومبرج أن الإنتاج يتراجع في الوقت الذي تعاني فيه شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة من أجل إيجاد مشترين للنفط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، ورفض شركات ناقلات النفط الأجنبية العمل معها.

في الوقت نفسه من المتوقع أن تقل صادرات فنزويلا من النفط خلال الشهر الحالي بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت الصادرات في آب/أغسطس الماضي 625 ألف برميل يوميا بانخفاض قدره 225 الف برميل عن تموز/يوليو الماضي و560 ألف برميل عن الشهر نفسه من العام الماضي.