 اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة» - بوابة الشروق
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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:26 ص

تواصل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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