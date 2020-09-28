أذربيجان تعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في إقليم قره باغ

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على عدة مرتفعات استراتيجية قرب قرية تاليش في إقليم قره باغ.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم عن المتحدث باسم الدفاع الأذربيجانية أنار إيفازوف، قوله "إن مواقع القوات الأرمينية تتعرض لقصف بقذائف صاروخية ومدفعية وضربات جوية، مما يجبرها على التراجع وإخلاء مواقعه".

وأضاف أن قائد كتيبة الاقتحام الجوي والإنزال الجوي التابعة للجيش الأرمني ليرنيك بابيان قتل خلال المعارك على محور قرية تاليش، مشيرا إلى أن الوحدة العسكرية تحت قيادته خسرت معظم أفرادها.