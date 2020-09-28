تراجع أسعار النفط مع زيادة صادرات ليبيا والغموض المحيط بالطلب

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى نحو 40 دولارا للبرميل في تعاملات نيويورك، مع إعلان مجموعة فيتول جروب العملاقة للطاقة استمرار حالة الغموض التي تحيط بآفاق الطلب على الطاقة، إلى جانب زيادة إنتاج وصادرات ليبيا من النفط الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس بيك عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول جروب القول، إنه لا توجد فرصة كبيرة أمام أسعار النفط للتحسن خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب تباطؤ تعافي الطلب العالمي نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة على حركة الاقتصاد.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع بمقدار المثلين إلى 250 ألف برميل يوميا، مع توقعات باستمرار نمو الإنتاج والتصدير بعد اتفاق الفرقاء هناك على استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 40.01 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل، في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بعد تراجعه بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 0.6% إلى 41.67 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات أوروبا.