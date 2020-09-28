أبو الغيط عن زيارته الأخيرة للبنان: كان لا يمكن أن يترك أمين عام الدول العربية المسرح للقوى الأوروبية

علق السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على زيارته للبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، قائلا إنه كان لا يمكن أن يترك أمين عام الدول العربية المسرح للقوى الأوروبية لأن تزور وتتحرك في لبنان.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «مع جيزال»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأحد، أن زيارته كانت رسالة من أمين عام جامعة الدول العربية لشحذ همة العرب في مساعدة لبنان بالمعونات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول العربية تحركت بخصوص هذا الشأن بشكل فاق تصوره.

وأكد أن جامعة الدول العربية دائمة التشاور مع الدول ذات التأثير في قضايا محددة ولكنها لا تعلن عن هذا، مشددًا على ضرورة أن تؤمن القوى والتيارات اللبنانية بالمرونة والعقلانية والموضوعية والتفكير في الإطار العام لمستقبل الشعب اللبناني.

وذكر أنه في حال تمسك كل طرف من القوى السياسية اللبنانية بمواقفه، فسيظل الوضع كما هو، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات من قوى إقليمية ودولية في لبنان.