إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين أحرقوا موظفا حتى الموت

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، وبالسجن المؤبد علي 4 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد رجب محمد سليمان"، 27 سنة موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 سنة موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة والمقيمان بقرية "منشية بطاش" مركز تمي الامديد، بحروق متنوعة، بعد إشعال النار فيهم حال عودتهما من أعمالهم كحرس إداري في الكلية، وهما مستقلان دراجة نارية حيث ألقوا عليهم عدد من زجاجات المولوتوف، مما تسبب في إحداث إصابتهما بحروق خطيرة تسببت في وفاة الابن متأثرا بإصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي سكرتارية النيابة.

وحكمت المحكمة بإعدام كل من: "أحمد محمد فوزي أبو الهدى، ومعاذ جمال السيد عامر" بالإعدام شنقا، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عده تهم منها أنهم في يوم 25 سبتمبر 2014 الساعة التاسعة صباحا وحال ركوب المجني عليهما "الابن ووالده" دراجة نارية على طريق "كوم الدربى – تلبانة" بدائرة مركز المنصورة فوجئوا بالمتهمين يلقون عليهم زجاجات مولوتوف وهو ما تسبب في امساك النياران في الابن والموتوسيكل وجري نقل كل من الأب والابن إلي المستشفى وتوفي الابن بعد 12 يوم، من محاولة العلاج فيما أصيب الأب بحروق وتم علاجه.