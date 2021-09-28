وصف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، قانون الحبس الاحتياطي بأنّه مخل، وقال إنّ النية انعقدت لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إلغاء القانون واستبداله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين،: "الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن نشطاء.. هل حصل حاجة؟ هل حصل زلزلال؟.. كل ما في الأمر إن الناس رجعت لبيوتها".

ودعا إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا باستثناء المتورطين في جرائم عنف ودماء، مؤكدًا أن هناك حالات تستدعي هذا الأمر.

وأشار إلى أنّ الإجراءات على الأرض أكثر تصديقًا من الوثائق والمصلطحات على الورق، مؤكّدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشبه نصوصًا واردة للدستور، لكن التطبيق هو الأهم.

وشدّد السناوي، على أن هذه الخطوة ستكون مفيدة داخلية كما أنّها تساهم في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.