 زعيم الحزب المسيحي البافاري: شولتس لديه أفضل الفرص حاليا ليصبح المستشار - بوابة الشروق
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زعيم الحزب المسيحي البافاري: شولتس لديه أفضل الفرص حاليا ليصبح المستشار

شولتس
شولتس
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 6:24 م
صرح زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني ماركوس زودر، اليوم الثلاثاء بأن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس "لديه على نحو واضح أفضل الفرص حاليا ليصبح مستشار ألمانيا".

يذكر أن حزب زودر يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالتحالف المسيحي.

وتأتي تصريحات زودر بعد أن أعلن الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا أمس الاثنين فوز الحزب الاشتراكي بانتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت أول أمس الأحد وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25% وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24% بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

وكان زودر ينافس زعيم حزب ميركل المسيحي، ارمين لاشيت، على الترشح لمنصب المستشارية عن التحالف المسيحي وانتهت هذه المنافسة بتقدم لاشيت مرشحا عن التحالف لخلافة ميركل في ديوان المستشارية.

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