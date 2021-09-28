 بسمة وهبة: والدي كان شقيان على أسرة من 5 أفراد.. الرئيس السيسي أب محارب عنده 110 مليون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسمة وهبة: والدي كان شقيان على أسرة من 5 أفراد.. الرئيس السيسي أب محارب عنده 110 مليون

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:54 ص

أبدت الإعلامية بسمة وهبة، تقديرها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في ظل المسؤولية الضخمة التي يحملها على عاتقه.

وقالت خلال برنامجها "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الاثنين: "الرئيس السيسي بيتكلم معانا من قلبه، بيفكرني بوالدي وأنا صغيرة يطفي النور ويتمم على البيت وماسك ورقة وقلم ويحسب ميزانية الدروس".

وأضافت: "والدي كان شقيان على أسرة من 5 أفراد أما الرئيس عنده 110 ملايين مواطن، مسؤول عن صحتهم وأكلهم وتعليمهم وشربهم ومستقبلهم".

وتابعت: "هذه المسؤولية دي محدش يقدر يتحملها إلا شخص محارب زي الرئيس السيسي".

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