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أبدت الإعلامية بسمة وهبة، تقديرها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في ظل المسؤولية الضخمة التي يحملها على عاتقه.

وقالت خلال برنامجها "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الاثنين: "الرئيس السيسي بيتكلم معانا من قلبه، بيفكرني بوالدي وأنا صغيرة يطفي النور ويتمم على البيت وماسك ورقة وقلم ويحسب ميزانية الدروس".

وأضافت: "والدي كان شقيان على أسرة من 5 أفراد أما الرئيس عنده 110 ملايين مواطن، مسؤول عن صحتهم وأكلهم وتعليمهم وشربهم ومستقبلهم".

وتابعت: "هذه المسؤولية دي محدش يقدر يتحملها إلا شخص محارب زي الرئيس السيسي".