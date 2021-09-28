أبدت الإعلامية بسمة وهبة، تقديرها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في ظل المسؤولية الضخمة التي يحملها على عاتقه.
وقالت خلال برنامجها "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الاثنين: "الرئيس السيسي بيتكلم معانا من قلبه، بيفكرني بوالدي وأنا صغيرة يطفي النور ويتمم على البيت وماسك ورقة وقلم ويحسب ميزانية الدروس".
وأضافت: "والدي كان شقيان على أسرة من 5 أفراد أما الرئيس عنده 110 ملايين مواطن، مسؤول عن صحتهم وأكلهم وتعليمهم وشربهم ومستقبلهم".
وتابعت: "هذه المسؤولية دي محدش يقدر يتحملها إلا شخص محارب زي الرئيس السيسي".