جامعة الزقازيق: صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي الجديد

قرر مجلس جامعة الزقازيق، في جلسته رقم 544، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف ألف جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالًا بالعام الدراسي الجديد.



وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تقرر صرف المكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعة، بالإضافة إلى العاملين بوظائف الكادر العام (العاملين الدائمين والمنتدبين والمؤقتين بعقود رسمية)، والعاملين بالوحدات المعاونة (أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال العسكري والعاملين بنظام اليومية والتربية العسكرية، وكذا المعينين على الصناديق الخاصة)، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.



حضر اجتماع المجلس التنفيذي لجامعة الزقازيق، الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة جيهان يسري، نائبة رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات.



من جانبه، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تقديم الوزارة 250 منحة تدريبية في مجال التحول الرقمي والبرمجة والاتصالات لخريجي الهندسة والحاسب الآلي والطلاب بالسنة النهائية بجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 500 منحة في نفس المجال لخريجي الكليات النظرية، مثل الآداب والحقوق والتجارة، الراغبين في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طلاب جامعة الزقازيق، واستعداد الوزارة لاستقبال أسماء وبيانات الخريجين حتى يتسنى التواصل معهم والبدء في التدريب.