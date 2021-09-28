مستويات قياسية لأسعار الطاقة في أوروبا جراء اتساع أزمة الإمدادات

قفزت أسعار الطاقة في أوروبا، من الغاز الطبيعي إلى أسعار الانبعاثات الكربونية، إلى مستويات قياسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات من جراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشتاء.

ووفقا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المخزونات تتراجع في كل المصادر، من الغاز الطبيعي إلى الفحم، وحتى المياه التي تستخدمها النرويج لإنتاج الكهرباء، وسط غياب المؤشرات على أن الوضع سيتحسن قريبا، خاصة وأن هذا يتزامن مع تعافي الطلب بعد الجائحة.

وتوقف كثيرون من موردي الطاقة الأصغر في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات من أن الأسعار غير المسبوقة قد تعطل التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 12%، بينما قفزت العقود الآجلة للكربون بنسبة 2ر2%، كما ارتفعت الكهرباء في ألمانيا للعام المقبل والغاز في بريطانيا إلى مستوى جديد.