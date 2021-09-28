تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) في كلمة تلفزيونية، بالمضي قدماً في مسار التحول الديمقراطي، والوصول بالشعب إلى انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً إنه "لن يحدث انقلاب مجدداً في السودان"، وإنه "لا يمكن لفئة قليلة أن تحتكر السلطة وحدها".

ونفى دقلو في كلمته خلال احتفالية لقوات الدعم السريع، وجود خلافات بين الجيش والمكون المدني في مجلس السيادة، مضيفاً: "عندما قمنا بالتغيير كان حلمنا أن نرى السودان عالياً، ولكن لتصحيح المسار يجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد".

وتابع: "يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعاً، حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ"، وفقاً لقناة الشرق السعودية .

وجدد التأكيد على التزام الجيش بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإنشاء القوات المشتركة، رغم وجود تعثر في التمويل، وشدد على أن صفحة الحرب مع الجيران طويت، مؤكداً التزام بلاده بـ"حماية بلدنا وحدودنا وأرضنا".

وقال: "هناك فوضى الآن تتطلب قوانين رادعة تنظم التظاهر والاحتجاجات لحماية حقوق الناس، وقوانين لمكافحة التهريب".

وقال حميدتي، إن القوات المسلحة والدعم السريع "كيان واحد"، كاشفاً عن أن الانقلاب الأخير "خطط له منذ شهر بسرية تامة، من نفس الجهة التي خططت الانقلاب الذي سبقه"، مضيفاً أن الجيش كان يعلم "كل تفاصيل الانقلاب الأخير عدا ساعة الصفر".

وأضاف حميدتي، أن هناك مشكلات كثيرة في المشهد السياسي بالسودان واعتبر أن هذه "هي طبيعة التغيير"، وطالب بـ"التضحية من أجل السودان".

وقال: "صادقون في كل كلمة، وستتضح الحقائق كلها، وجنود الدعم السريع هم أبناء الشعب السوداني والانتماء للجيش ليس جريمة".

وانتقد حميدتي الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالسودان، قائلاً: "الحالة المعيشية أصبحت صعبة في السودان، وهي مسؤولية الجهاز التنفيذي، ولا يمكن أن لا نطرح ذلك كمكون عسكري وكأن الأمر لا يعنينا".

وقال إن "الديمقراطية لا تعني الفوضى، عندما تحدثنا عن دولة القانون منذ بداية التغيير سخروا منا".