النائبة مرثا محروس: افتتاح السيسي لمحطة مصرف بحر البقر أداة جذب للاستثمار في سيناء

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يشكل أداة جذب للاستثمار في سيناء.

وأكدت قالت النائبة مرثا محروس -في بيان اليوم الاثنين- أن افتتاح المحطة يعد إضافة كبيرة لمصر، ويضيف رقما جديدا من الإنجازات، ضمن الخطة الفعالة التي وضعتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لملف المشروع القومي لتنمية سيناء.

وأضافت أن هذا بالتأكيد سوف يعزز من منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، خاصة أنه المشروع الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم، مما يساعد في سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر.

ولفتت إلى أن المشروع يعد استثمارا مهما في البنية الأساسية، في ظل استخدام أحدث الأساليب العلمية ومشاركة أكثر من جهة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والري والتنمية المحلية.

وتابعت النائبة مرثا محروس أن كل هذا يشكل أداة جذب للاستثمار وتحريك للعجلة الاقتصادية من مشاريع وتوظيف عمالة، مؤكدة أن "كل ما يتم فعله الآن سوف نجني حصاد نجاحه مستقبلا، وسيكون له مردود إيجابي على مستوى العالم، ودليل تكلل مصر بالنجاح هو دخول المشروع في موسوعة جينيس، وهو ما يعد شرفا لكل مصري".