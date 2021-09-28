كوريا الجنوبية تعلن عن إطلاق غواصة عملاقة جديدة حاملة للصواريخ الباليستية

أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية إنها ستطرح اليوم الثلاثاء، غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب إن مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، وهي الثالثة من نوعها، المصممة لتعزيز القدرات الدفاعية تحت المياه، ستقام في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرقي البلاد في وقت لاحق من اليوم.

وسميت الغواصة الجديدة، على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه-هون ، وهي تعتبر الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز جانج بو-جو، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة نحو 09ر3 تريليونات وون (77ر2 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007.

وقالت القوات البحرية في بيان لها: "الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات حيث يمكن تجهيزها بصواريخ باليستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر.