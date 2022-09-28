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عرضت فضائية «العربية»، مقطع فيديو يظهر هلع التلاميذ في أربيل العراقية لحظة القصف الإيراني، اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير صحية كردية ارتفاع ضحايا القصف الإيراني على مناطق كردية شمال العراق وتحديدا في أربيل والسليمانية الى ستة قتلى و15 جريحا، فيما أعلنت مصادر كردية أن الحرس الثوري الإيراني جدد قصفه لشمال العراق بخمسة صواريخ

وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ونقلت الشبكة عن رئيس حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا، قوله إن مقرات الحزب في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل تعرضت لقصف من جانب إيران.

وأشار رئيس الحزب إلى أن القصف لا يزال مستمرا دون أن يوضح حجم الأضرار.

كما نقلت الوكالة عن مدير ناحية سيدكان، إحساب جلبي، أن الحرس الثوري الإيراني واصل قصف مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

وقال جلبي، للشبكة الكردية، إن القصف المدفعي بدأ منذ يوم السبت الماضي، واستهدف قرى ومرتفعات تتبع محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

ووصف جلبي قصف اليوم بأنه «أشد كثافة» من الأيام الماضية بعد سقوط عدد أكبر من القذائف على أراضي الإقليم.

وذكر مراسل «العربية» و«الحدث» أن مسيرات إيرانية قصفت مقرات جمعية كردية في السليمانية شمال العراق، مضيفا أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني جددت قصف بلدة سيدكان شمال أربيل.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الحرس الثوري شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على «إرهابيين» في المنطقة الكردية بشمال العراق اليوم الأربعاء.

ولاحقا، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للنظام في إيران، في بيان الأربعاء عن مقتل اثنين من عناصره في قصف صاروخي وقصف بمسيرات شنّته إيران.