شوبير يكشف خطة كولر لتجهيز موديست للمباريات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن شرط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمشاركة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد في المباريات.

وانضم موديست إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة انتقال حر.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن كولر وضع برنامجًا تأهيليًا لـ الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، حيث إنه يراه غير مكتمل اللياقة البدنية بعد مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري.



وأكمل:” السويسري قرر وضع برنامج تأهيلي لـ موديست خلال المرحلة المقبلة، حيث يتدرب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، واللاعب يستجيب بشكل ملحوظ”.

وأختتم حديثه قائلا: ”كولر قرر عدم إشراك موديست في أي مباراة، إلا وهو وفي كامل لياقته البدنية حتى يحصل على الاستفادة الفنية المطلوبة منه”.