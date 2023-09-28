4 لاعبين في باريس سان جيرمان يواجهون عقوبات

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استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولو مواني، المنضم حديثا لصفوف باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد إحدى المباريات.

واتُهم كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وذكر بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل، كما سيتم استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بالهتاف ضد المثليين وتوجيه إهانات لمارسيليا.

وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يوجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الاستاد.

وقالت يوم الاثنين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) :" رسالتنا واضحة : الحزم المطلق ضد أي شيء غير مقبول. وسيشتد النضال المشترك لجميع الأطراف المعنية".