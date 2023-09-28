استمرار تراجع ناتج قطاع التصنيع في تايلاند

واصل ناتج قطاع التصنيع في تايلاند، تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل ضعف الطلب على الإنتاج التايلندي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مكتب الاقتصادات الصناعية التايلندي اليوم الخميس، أن ناتج قطاع التصنيع تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.53% سنويا، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم لنسبة التراجع تتراوح بين 4.90 و8%.

وخلال أول 8 أشهر من العام الحالي تراجع ناتج التصنيع في تايلاند بنسبة 4.95% سنويا.

وبحسب البيانات، تراجع إنتاج السيارات بنسبة 11.4% وإنتاج المكونات الإلكترونية والكمبيوتر بنسبة 32.4% سنويا.

وبلغ معدل استغلال الطاقة التشغيلية لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي 58.18% فقط.

ومن ناحيته، قال واراوان شيت أرون مدير عام مكتب الاقتصادات الصناعية في تايلاند، إنه من المتوقع أن يساعد الدعم الحكومي لأسعار الطاقة في خفض نفقات شركات التصنيع في البلاد.