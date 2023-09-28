الأزهر ينفذ دورته الـ76 لتأهيل المقبلين على الزواج في الشرقية

نفذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ(76) لتأهيل المقبلين على الزواج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في بداية البرنامج التدريبي ألقت أماني هاشم - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق كلمة ترحيبية بالدكتور أسامة هاشم الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووفد مركز الفتوى المرافق له، وثمنت جهود المركز التوعوية في دعم قضايا الأسرة من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

من جانبه عبر الدكتور أسامة الحديدي عن بالغ سعادته بالتواجد في أحد صروح الأزهر الشريف العلمية والتعليمية، وأكد أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لا يألو جهدًا في النزول إلى الشباب وسماعهم وإجابتهم عما يشغل أذهانهم.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدي الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

تهدف هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الأسرة، ودورها في تنشئة وإعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع، وتحقيق استقراره، والحد من المشكلات الأسرية، والظواهر السلبية بالمجتمع.

قام بإعداد موضوعاتها نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والتربية، والنفس والاجتماع، والطب والقانون.

وتتضمن عدة محاور؛ منها:

أهمية تكوين الأسرة، وأهدافها.

كيفية اختيار شريك الحياة.

الخطبة وما يترتب عليها من أحكام.

عقد الزواج وشروط صحته.

الحقوق الزوجية، وضرروة فهم شريك الحياة.

فن التعامل بين الزوجين.

أهم مهارات إدارة الخلاف الأسري.

أسس تربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية، ويستعد لإقامة الدورة في محافظة القليوبية الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9