تحذيرات من تفاقم تفشي الكوليرا وحمى الضنك في السودان

حذر أطباء في السودان من تفشي الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في البلاد؛ بسبب بدء هطول الأمطار الموسمية، وتأثير الحرب المستعرة منذ أكثر من 5 أشهر على النظام الصحي؛ الذي كان يعاني بالفعل من ضغوط حتى قبل بدء القتال.

وقال أطباء في مستشفى «البان الجديد» في محلية شرق النيل، لموقع «الشرق» للأخبار، إن المستشفى سجل 7 حالات وفاة اشتباه بداء الكوليرا، فضلاً عن تسجيل 57 حالة اشتباه أخرى خلال الأيام القليلة الماضية بمعدل 10 حالات في اليوم الواحد.

وأفاد أطباء العزل بالمستشفى أن الإصابات تتفاوت بين الفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن.

وذكروا أن 30 حالة تماثلت للشفاء، لافتين إلى أن نحو 20 حالة ما زالت تتلقى العناية الطبية داخل مراكز العزل، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى لتنويم المرضي بالمستشفى.

وأكدت السلطات الصحية رصد حالات إصابة بالكوليرا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، وقالت إن أول حالة رُصدت في ولاية القضارف أواخر أغسطس.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، الثلاثاء، إن 18 شخصاً توفوا وأصيب 265 بالكوليرا في ولاية القضارف.

وذكرت رابطة للأطباء في السودان أنه تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم في الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف سبتمبر.