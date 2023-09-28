ريهام سعيد تعود لقناة الشمس بعد 6 ساعات من قرار انسحابها

تراجعت الإعلامية ريهام سعيد عن انسحابها من قناة الشمس واعتذارها عن العمل بها، وذلك بعد 6 ساعات من وداع القائمين على القناة.

وكانت أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن انسحابها من برنامج لأن ابنها يحتاج إلى الرعاية.. وأنها أجبرت على العودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة حفاظا على ما حققه صبايا الشمس من نجاح.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: «أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع».

ويعد صبابا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا ويعد إمتدادا لبرامجها الإجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

تقدم ريهام سعيد برنامج صبايا الشمس على شاشة قناة الشمس، وتعرض 3 حلقات أسبوعيا في تمام الساعة الـ9 مساءً.

على جانب آخر يعرض لريهام مسلسين تشارك فى بطولتهما على قناتى أبو ظبى والسعودية الأول "عودة البارون" مع حسين فهمى وخالد سليم و عدد من فنانى لبنان والأردن من إخراج سامر خضر، والعمل الآخر بعنوان "بعد النهاية" مع نرمين الفقى وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.





