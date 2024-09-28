حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، قائلًا إنها «تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة استهدفوا اليوم السبت، مستعمرة روش بينا بصلية ‏صاروخية».

وأشار في بيان آخر إلى أن «عناصره استهدفوا مستعمرة ساعر بصلية صاروخية»، قائلًا إنهم استهدفوا كذلك «تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية». ‏

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى «تنفيذ الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وتنسق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، بحسب البيان.

وأشار إلى أن «نصر الله كان مسئولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل وفي أنحاء العالم»، وفقًا لتعبيره.



