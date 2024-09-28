صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع الإسرائيلية

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع بالجليل الأعلى ووسط الجليل وشمال الجولان السوري المحتل وفي خليج حيفا ومستوطنات شمال الضفة الغربية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية دون تسجيل إصابات، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ودوت صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر.

وأعلن حزب الله اللبناني قصف مستوطنة كابري قبالة الحدود الجنوبية للبنان بصواريخ "فادي" وأكد أن القصف جاء دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان و"ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى".

ويأتي ذلك غداة غارات إسرائيلية استهدفت المقر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الدمار الذي خلفته الغارات المكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بفرار مئات العائلات من ضاحية بيروت الجنوبية على وقع الغارات المتتالية والإنذارات التي أطلقها جيش الاحتلال لإخلاء أحياء عدة.

وشهدت العديد من شوارع بيروت زحمة سير في توقيت غالبا ما تكون فيه فارغة تماما ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتجمع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء وسط العاصمة، وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض.