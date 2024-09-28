أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السبت، عن قلق بلاده من الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على بيروت، الجمعة، وأودت بحياة الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، بحسب موقع "الشرق "الاخباري.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مثل هذه "الاغتيالات السياسية" أصبحت شائعة.

وقد أكد حزب الله اليوم السبت مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات التي استهدفت، مساء أمس، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء بيان حزب الله بعد سويعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاح عملية الاغتيال وقوله إن مقاتلاته ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات، لاغتيال نصر الله.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته "تركز على إزالة التهديدات بهجمات إرهابية، بما فيها صواريخ موجهة قد تستهدف نقاطا إستراتيجية".