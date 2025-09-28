البنك المركزي ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل من المقار البديلة

قام قطاع إدارة المخاطر المركزية بالبنك المركزي المصري بالدعوة لعقد الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل ، كيوم عمل فعلي ، بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات والإدارات الداعمة ، لتطبيق برنامج استمرارية العمل ، وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع متصلين بمركز التعافي من الكوارث.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال “ISO 22301″، لضمان وتعزيز قدرته على التعامل والتصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ.

وجاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المُتعامل معها داخليًا ز خارجيًا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الأنشطة والعمليات الجوهرية والخدمات المصرفية خلال حالات الطوارئ والأزمات بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية.

وبحسب بيان للبنك المركزي ، على موقعه الإلكتروني ، فقد تضمن نطاق الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الاخفاق والتهديدات طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ، وكذا قياس مدى استعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على الجاهزية والقدرة على العمل أثناء حالات الطوارئ وضماناً لاستمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.