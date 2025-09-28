قائمة ريال مدريد لمواجهة كيرات ألماتي بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة كيرات ألماتي الكازاخستاني، والمقرر إقامتها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الفريق الملكي رحلة طويلة تستغرق نحو 11 ساعة سفر إلى كازاخستان الواقعة جغرافيًا في قارة آسيا، وسط غيابات بارزة أبرزها داني كارباخال وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – جافي نافارو.

خط الدفاع: دافيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هاوسن – دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره الأوروبي بفوز ثمين على أولمبيك مارسيليا بنتيجة (2-1)، ويطمح لتحقيق انتصاره الثاني لتعزيز حظوظه في التأهل مبكرًا عن مجموعته.