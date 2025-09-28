رودي فولر يترك منصبه مع منتخب ألمانيا في 2028

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يترك رودي فولر منصبه كمدير للمنتخب الألماني لكرة القدم حينما ينتهي عقده بعد كأس أمم أوروبا 2028.

وتولى فولر(65 عاما) المنصب أوائل عام 2023 ويستمر عقده الحالي حتى عام 2028.

وقال فولر في تصريحات لمجلة "شتيرن" :"لقد جددت عقدي مرتين، لكن الأمر سينتهي حقا بعد صيف 2028".

وكان فولر فاز بكأس العالم مع منتخب المانيا كلاعب في عام 1990 ثم قاد الفريق كمدير فني إلى نهائي البطولة في عام 2002.

وانضم فولر لإدارة فريق باير ليفركوزن لعدة سنوات ثم تولى منصب مدير المنتخب الألماني بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأضاف فولر في تصريحاته مع "شتيرن" إنه سيعتزل بعد ثلاثة أعوام، قائلا: "حظيت بمسيرة طويلة لذلك يمكنني أن أنهي ذلك الآن، كرة القدم ستلعب دورا دائما".

كما أشاد فولر بيوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، رغم النتائج السيئة مؤخرا خاصة في دوري الأمم الأوروبية والهزيمة أمام سلوفاكيا صفر/2 في بداية مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم.

وقال فولر: "يمكننا أن نسعد بوجود يوليان كمدرب لمنتخبنا، منحه هذا الدور كان أفضل شيء فعلته في الاتحاد الألماني في السنوات الأخيرة".