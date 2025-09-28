اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ٢١ قرية في مرسى مطروح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صدور قرار المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخطط الاستراتيجى لـ٢١ قرية من قرى المحافظة، وجارى نشرها بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

وأكد أن محافظة مطروح مستمرة في دعم كل الجهود المبذولة لتيسير حياة المواطن وتحقيق الاستقرار العمراني والنهضة الشاملة في كل القطاعات.

وأوضحت المهندسة أمل عرفة مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أن القرار يشمل 21 قرية بالمحافظة، وهم قرى أبو شروف- بهى الدين بسيوة والشرنبية بمركز الضبعة –وقريتى الشمامة و أولاد جبريل بمركز الحمام وقرى أبو مرقيق والزيات والجراولة وعلوش وأولاد مرعى و حلازين وأبو لهو قبلى (جنوبى ) والسوينات وأبو لهو بحرى وسيدى حنيش بمركز مرسى مطروح وقرى الفاخرى وأبو مزهود والظافر والزوايدة بمركز سيدى برانى وقرى أبو زريبة وبقيق بمركز السلوم.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ٤٩ قرية من قرى المحافظة..وباقي ٦ قرى تم إدراجها بالمخططات الجديدة للمدن ومتبق فقط قرية أم الصغير بسيوة.