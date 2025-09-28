زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا على مدن أوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن روسيا أطلقت خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد، نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخا، بما في ذلك صواريخ كينجال، على مدن أوكرانية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حتفهم في كييف، وإصابة 40 شخصا آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، "استمر هجوم روسي هائل على أوكرانيا لأكثر من 12 ساعة. ضربات وحشية، إرهاب متعمد وموجه ضد مدن عادية. نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخا، من بينها صواريخ كينجال. هذا الصباح، عادت الطائرات المسيرة الروسية من طراز "شاهد " إيرانية الصنع إلى سمائنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت مدينة كييف ومنطقة كييف، ومناطق زابوريجيا، وخميلنيتسكي، وسومي، وأوديسا، مشيرا إلى أن مبنى معهد أمراض القلب في كييف تعرض لأضرار.

وقال زيلينسكي "حتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما. وفي جميع أنحاء أوكرانيا، أُعلن عن إصابة 40 شخصا على الأقل، بينهم أطفال".

وأضاف زيلينسكي "يجب على كل من يريد السلام أن يدعم جهود الرئيس ترامب ويوقف أي واردات روسية. لقد حان وقت العمل الحاسم منذ فترة طويلة، ونعتمد على رد قوي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".