البدري: توقعت رد الزمالك على ضم «كهربا» للمنتخب

عقب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "تصريحات مرتضى منصور بعد ضمي لـ كهربا كانت مميزة للغاية".

وأضاف: "رد مرتضى منصور كان منطقيا وعقلانيا للغاية، أشكره بشدة على ذلك".

وأوضح: "توقعت حديث رئيس الزمالك، قبل أن يعقب، لأنني أعرفه بشكل شخصي وأعلم أنه يريد مصلحة المنتخب أولا".