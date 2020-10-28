 القبض على 3 إثيوبيين للاشتباه في إضرامهم النار بأعشاب جبلية جنوب غرب السعودية - بوابة الشروق
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القبض على 3 إثيوبيين للاشتباه في إضرامهم النار بأعشاب جبلية جنوب غرب السعودية

أرشيفية
أرشيفية
الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:54 م

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أنه يعمل على إطفاء حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بمدينة ابها جنوب غرب المملكة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيان لها "أن مدني عسير يباشر حريقا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة التابعة لمدينة أبها".

ولم يوضح الدفاع المدني مزيدًا من التفاصيل بشأن الحريق.

يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الأمن السعودي القبض على ثلاثة إثيوبيين من مخالفي نظام أمن الحدود المتسللين لقيامهم بإضرام النار في الأعشاب بأحد الجبال امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين متر مربع.


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