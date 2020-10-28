أرمينيا وأذربيجان تعلنان سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في أحدث قتال بينهما

أبلغت أذربيجان وأرمينيا عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين إثر هجمات على مدن كبرى اليوم الأربعاء في ظل استمرار القتال بين الجمهوريتين الجارتين التابعتين للاتحاد السوفيتي سابقا، برغم محاولات وقف إطلاق النار المتعددة في الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت أذربيجان إن 21 مدنيا قتلوا في هجمات صاروخية أرمينية على مدينة باردا بوسط البلاد، القريبة نسبيا من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، التي تعد محور الصراع.



ونفى الجيش الأرمني الهجوم على باردا ووصفه بأنه ادعاء "لا أساس له وكاذب". وفي غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأرمينية بسقوط "أعداد كبيرة من الضحايا" في قصف أذربيجاني لعاصمة ناجورنو كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن، ستيباناكيرت، دون الإعلان عن عدد معين.



ونشبت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا على مدار عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية، التي تسيطر عليها إلى حد كبير القوات الأرمينية المسيحية، وتعتبرها الأمم المتحدة جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.



ولدى تسجيل مقتل أكثر من ألف شخص في التصعيد الأخير، يعتبر هذا أشرس قتال منذ أن خاضت أذربيجان وأرمينيا حربا للسيطرة على المنطقة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تحولهما إلى دولتين مستقلتين أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي.