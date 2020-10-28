ملك البحرين يبعث برقية تهنئة للعسومي لاختياره رئيسا للبرلمان العربي

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تهنئة إلى عادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة اختياره لتولي رئاسة البرلمان العربي.

وأفاد بيان للبرلمان العربي اليوم الأربعاء بأن ملك البحرين أعرب، في البرقية، عن خالص تهانيه لرئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة، مشيدا بهذا الإنجاز البارز الذي يضاف إلى رصيد الانجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المجالات، منوها في هذا الصدد بالخطوات المتقدمة التي قطعتها المملكة وتبوئها لمكانتها في الحياة الديمقراطية في ضوء المسيرة التنموية الشاملة.

وأشاد ملك البحرين بجهود "العسومي" في خدمة المملكة ورفع اسمها عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بجميع المهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه.