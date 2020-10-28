أتالانتا يتعادل مع أياكس بدوري أبطال أوروبا

على ستاد "جيويس" في بيرجامو ، رفض أتالانتا أن يفسد الضيوف احتفال الفريق بخوض أول مباراة له في دوري الأبطال على هذا الملعب، وانتزع أتالانتا تعادلا ثمينا 2 / 2 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة فيما حصد أياكس أول نقطة له في هذه المجموعة وظل في المركز الثالث.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما دوشان تاديتش ولاسينا تراوري في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و38 .

وفي الشوط الثاني ، رد أتالانتا بقوة وسجل هدفين بتوقيع الكولومبي الدولي دوفان زاباتا في الدقيقتين 54 و60.

وكان أتالانتا خاض موسمه الأول على الاطلاق في دوري الأبطال على استاد "جوزيبي ميازا" في ميلانو الموسم الماضي في ظل أعمال التجديد التي كانت تجرى لملعبه قبل أن يخوض عليه اليوم مباراته الأولى بالبطولة.