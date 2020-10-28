الرئاسة التركية تدين اعتزام «شارلي إيبدو» نشر مادة ساخرة بشأن إردوغان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب إبراهيم قالن، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، عن إدانته الشديدة لاعتزام مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، نشر مادة ساخرة بخصوص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن، الثلاثاء، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقال قالن في تغريدته: "ندين بشدة النشر المتعلق برئيس جمهوريتنا، الذي تعتزم نشره مجلة فرنسية لا تحترم أية معتقدات أو مقدسات أو قيم".

وأضاف :"هذه الأمور لا تظهر سوى ابتذالهم وعدم أخلاقهم، فالاعتداء على حقوق الأشخاص ليس مادة للسخرية أو حرية التعبير، والهدف الرئيس لهذه النوعية من النشر التي تفتقر للأدب والأخلاق هو نثر بذور الكراهية والعداوة".

وتابع المسؤول التركي قائلا: "تحويل حرية التعبير إلى عداوة للدين والمعتقد لا يمكن إلا أن يكون نتاج عقلية مريضة"، داعيًا "كل من لديه حس سليم لإدانة ورفض هذا النشر البغيض".

وكتبت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة على موقع تويتر الثلاثاء أنها ستضع إردوغان على غلاف العدد القادم من المجلة.

وأظهرت تغريدة اليوم الثلاثاء غلافًا يظهر صورة كاريكاتورية لإردوغان جالسا على مقعد ويرفع ثوب امرأة ليكشف عن مؤخرتها وتحمل عنوان "إردوغان - لديه الكثير من المرح سرا".

ومن المقرر طر ح العدد الجديد من مجلة شارلي إيبدو اليوم الأربعاء.