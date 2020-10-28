وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى هاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق وممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أعلن في وقت سابق بطلان لائحة نادي الزمالك مما يعني إعادة هاني العتال إلى منصبه من جديد وهو نائب رئيس الزمالك، بالإضافة إلى أنه سيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، حمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار.

وعلق أحمد مرتضى عبر صفحته الشخصية بموقع التوزاصل الإجتماعي "تويتر"، على هذا القرار برسالة للثنائي ممدوح عباس وهاني العتال بأن الزمالك لديه مباراة هامة وهي بمثابة حياه أو موت أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما طالب لاعبو الزمالك بالفوز لاسعاد الجماهير للتتويج بهذه البطولة الغائبة منذ عام 2002.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.