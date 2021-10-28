قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن كتابه «شاهد على الحرب والسلام»، كُتب منذ 8 سنوات، بمناسبة مرور 40 عامًا على نصر أكتوبر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «ذكرت في الكتاب كافة الحقائق الخاصة بالحرب والنصر وعملية السلام والمفاوضات التي قادت إليها»، مشيرا إلى أن مصر حققت نصرا عبر عمل عبقري وإرادة فولاذية للرئيس السادات.

وأضاف: «الرئيس السادات كان مصمما على تسليم أرض مصر خالية من الاحتلال للأجيال القادمة من المصريين»، مؤكدا أن مصر حققت هدفها بضرب إسرائيل في نصر أكتوبر، ثم جاءت عملية السلام.

وحول ما يتردد بشأن عدم انتصار مصر في حرب أكتوبر، عقب: «الإنسان المصري يتحرك على أرضه كاملة»، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت ترغب خلال مفاوضات السلام في إبقاء مستوطنين إسرائيليين بمصر، فضلا عن بقاء قواعد عسكرية.

وتابع «هيهات للمطالب الإسرائيلية السباقة، السادات قالهم الجيش المصري ورايا تحب تجربوا تاني».

ونفى ما تردد حول تحديد الاتحاد السوفيتي موعد الحرب، قائلا: «الاتحاد السوفيتي بعث رسالة حينها يحذر من أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل، كونها لن تكون في صالحنا، لكن الرئيس السادات نحى الرسالة، ولم يخبرهم أننا سنخوض الحرب».

وبشأن إبلاغ أشرف مروان إسرائيل بموعد الحرب، أردف: «معرفش بلغهم ولا لأ، لكن الرئيس الأسبق حسني مبارك قال لي في صيف 2018، إن الرئيس السادات أبلغه بدون الإفصاح عن تفاصيل أنه (السادات) كان يستخدم أشرف مروان لإيصال كلام يخدم مصر»، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد السلام محجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، أبلغه حينما كان (أبو الغيط) وزيرا للخارجية أنه درب أشرف مروان على مده بالمعلومات خلال اتصالاته بإسرائيل.

وتساءل أبو الغيط: «لماذا كان سيخون أشرف مروان بلده وهو إنسان قوي مثقف ثري لديه كل شئ؟ أشرف مروان كان ناجحا بكل المعايير»، مضيفًا حول حقيقة مقتل أشرف مروان: «كان من الصعب أن يسقط من السور العالي».

وتابع: «حينما أبلغني السفير المصري في لندن بوفاة أشرف مروان، تذكرت أن حينها أن صحته غير جيدة، ليخبرني أنه سقط من البلكونة»، لافتا إلى أن مبارك أمر بترتيب جنازة مناسبة فور علمه بالخبر.



