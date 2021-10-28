الهند تشكك في تحقيق صاف انبعاثات صفري قبيل انطلاق قمة كوب 26

أفادت تقارير إخبارية وخبراء بأنه من غير المرجح أن تحدد الهند أي هدف لتحقيق صاف انبعاثات صفري من الكربون، قبيل انطلاق قمة تغير المناخ المقررة في مدينة جلاسجو الاسكتلندية يوم الأحد المقبل، وقد تلتزم رسميا ببلوغ 450 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعد مساهمة الهند بالغة الأهمية، لأنها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. وفي الوقت الحالي، يشكل الفحم مصدرا لما يقرب من 60% من الطاقة في الهند.

وكان قد ورد في تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونُشر أمس الاول الثلاثاء، أن الهند لديها مجال كبير لرفع هدف خفض الانبعاثات.

وبعد عقد اجتماع مشترك بين الوزارات أمس الأربعاء لمناقشة موقف الهند في القمة، كتب وزير البيئة، بوبندرا ياداف، تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه "بينما لا يزال للبلاد (أداء عالٍ) في مؤشر أداء تغير المناخ، فإن الهند على الطريق الصحيح أيضا لبلوغ هدف تحقيق 450 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مسؤول بارز حضر الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء، قوله إن الإعلان عن الهدف البعيد لتحقيق صاف انبعاثات صفري، قد لا يكون حلا لأزمة تغير المناخ الحالية"، مضيفا: "لذلك، فإننا قد نركز على أهداف فورية، ولكن الخيارات مازالت مفتوحة. إن خيار تحقيق صفر انبعاثات لم يُغلق".