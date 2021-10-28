أمين عام البرلمان العربي ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحثان سبل التعاون

استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي؛ لبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار تحضير البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لعقد منتدى لدعم القطاع الخاص وبحث معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وبما يخدم الأهداف المشتركة في خدمة القضايا العربية.

من جهته، قدم شعراوي الشكر إلى القحطاني على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان العربي ونقل تحيات عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية له وتقديرهم للدور المهم الذي تنهض به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المجال الإداري.

كما أشاد القحطاني بالنشاط الملحوظ للبرلمان العربي على مختلف الأصعدة وبما يحقق طموحات الشعب العربي.