قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «التناول الإعلامي لأي قضية - إذا تم تحري الصدق فيها من خلال القراءة والتوسع في تفاصيلها - يجعل الإعلامي يحصل على أجر كبير».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «الوعي قضية القضايا في مجتمعاتنا»، معقبًا: «الاقتتال والجهل والتجهل الموجود يؤذينا جميعًا».

وأعرب عن تقديره للإعلامي شريف عامر، ولبرنامجه، وللدكتور مبروك عطية، وللطفل أحمد تامر حافظ القرآن الكريم وأسرته الطيبة، مضيفًا: «الدعوة لك الافتتاح المقبل تشرفنا ونسعد بك حتى تكون البركة وفضل الله تعالى».

وسأل الطفل عما إذا يرغب في شيء، ليرد الطفل: «لا الله يخليك»، وعقب الرئيس بقوله: «متحرجش ومتتكسفش.. يفكر زي ما هو عاوز وأنا تحت أمره».