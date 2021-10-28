وزير الخارجية المجري يتضامن مع دول البلطيق بعد تدفق المهاجرين

أعرب وزير الخارجية المجري، بيتر سيجارتو، عن تضامنه مع دول البلطيق وبولندا في ظل التدفق للمهاجرين غير الشرعيين عبر حدود بيلاروس.

وانتقد سيجارتو أيضا خلال زيارته لإستونيا، اليوم الأربعاء، موقف الاتحاد الأوروبي بشأن بناء السياجات على حدوده الخارجية.

وقال سيجارتو بعد اجتماع مع 9 من وزراء خارجية دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو): "عندما نستمع إلى البيروقراطيين والمفوضين في بروكسل وهم يتحدثون ضد السياجات على حدودنا، فإننا أحيانا نتساءل عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يعيشون معنا على نفس الكوكب".

وتقول حكومات لاتفيا وليتوانيا وبولندا إن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ينقل اللاجئين عمدا من المناطق التي مزقتها الحروب إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو في مايو إن مينسك لن تمنع المهاجرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي بعد الآن، ردًا على العقوبات الغربية الأشد صرامة المفروضة على بلاده بسبب قمع الاحتجاجات السلمية عقب الانتخابات المتنازع على نتيجتها.

ووردت تقارير متزايدة منذ ذلك الحين عن محاولات عبور الحدود بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي.

وزادت بولندا وليتوانيا ولاتفيا حماية حدودها، وأقامت سياجا بالأسلاك الشائكة بطول مئات الكيلومترات.