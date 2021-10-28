الرئيس السيسي يطالب الأسر المصرية بالاهتمام بأبنائها والعمل على تنمية مواهبهم

الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (يحدث في مصر):

- يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها

- أقدر الدور المهم للإعلام .. والإعلامي المخلص لرسالته أجره كبير عند الله

- ينبغي توخي الدقة والموضعية عند التناول الإعلامي لأي قضية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اهتمام الأسر المصرية بأبنائها، والعمل على تنمية مواهبهم عبر التعرف على نقاط القوة لديهم لتعزيزها.

وقال الرئيس السيسي ـ خلال مداخلة هاتفية مع قناة (إم.بي.سي.مصر) الفضائية لبرنامج (يحدث في مصر) مع الإعلامي شريف عامر مساء اليوم /الأربعاء/ - إن الأطفال لديهم ملكات وقدرات كثيرة يمكن للأسر تنميها، عبر أنشطة عديده منها الرياضية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا "النبت الجميل"؛ حتى يكبر ليكون مصدر فخر لنا جميعا.

وأشاد الرئيس السيسي بالطفل أحمد تامر، الذي حفظ القرآن الكريم، داعيا إياه إلى حضور أول افتتاح لمشروعات قادمة تنفذها الدولة؛ لتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، قائلا له "ستكون شيخنا يا أحمد".

ووجه الرئيس، حديثه للطفل أحمد قائلا "أنك حافظ كلام ربنا - سبحانه وتعالي - أعز كلام وأفضل كلام وأكرم كلام وأطيب كلام، والبركة كلها معاك .. ربنا يارب يحميك".

أكد الرئيس السيسي أهمية فهم نصوص القرآن وعدم الاكتفاء بحفظها دون تدابر معانيها وتفسيرها، قائلا إن حفظ القرآن بدون فهم غير كاف".

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بتعليم وترسيخ اللغة العربية لدى أبناءنا وحفظ القرآن.

ووجه الرئيس حديث لطفل أحمد "أطلب يا أحمد ما تريده دون حرج أو خجل"، وقال له "أنا مثل جدك أدعوك أن تقرأ آيات القرآن الكريم خلال أول افتتاح للمشروعات".

وخلال المداخلة أيضا، شدد الرئيس السيسي على أهمية الإعلام ودوره، معربا عن تقديره لهذا القطاع المهم، مؤكدا أن الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله، كما أن تحري الصدق له أيضا مثل ذلك الأجر.

وطالب الرئيس بضرورة توخي الدقة والموضعية عند التناول الإعلامي لأي قضية.

وسجل الرئيس السيسي تقديره للنماذج الإيجابية والمتنوعة التي يستضيفها برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر.

كما أبدى سعادته بطريق تناول الدكتور مبروك عطية للقضايا المختلفة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تباين الثقافات التي تنعكس في فهم واستقبال الرسائل، "فليس كل من يسمع الحديث يتقبله بالشكل الذي نتوقعه".

وأكد الرئيس تعدد تفسيرات الرسالة وعدم فهمها بنسق واحد، حتى وإن كان الحديث يرتكز على أسانيد علمية وفكرية؛ وهو ما يتطلب أن يراعي المتحدث أن من يسمعه من ثقافات مختلفة.

وفي ختام المداخلة الهاتفية، استجاب الرئيس السيسي لطلب الإعلامي شريف عامر بمتابعة باقي فقرات برنامج (يحدث في مصر)، والتي تتضمن نماذج إيجابية مشرفة لأبناء مصر.