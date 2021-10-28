عصام عبد الفتاح: لا يوجد تحكيم ملائكي في مصر

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن البعض يريد أن يكون هناك تحكيم ملائكي، مشيرا إلى أن لا يوجد أزمة في تقنية الـ VAR منذ بداية بطولة الدوري.

وشهدت بعض الحالات التحكيمية جدلا واسعا منذ بداية بطولة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الماضي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «لابد أن نشكر التحكيم لأنه تم الاستخدام الأمثل لتقنية الفيديو، بالأخص في مباراة الإسماعيلي والأهلي».

وأضاف: «لا يوجد تحكيم ملائكي، هذا ما تريده الناس لكن الواقع أن الحكم بشر وسيصيب ويخطئ ولن نلتفت إلا للنقد البناء فقط ولن نضع في اعتبارنا من لا يكون منصف، لأن هناك من يريد هدم الحكام».

وأكمل رئيس لجنة الحكام: «لا يوجد أي أزمة واجهة الـVAR منذ بداية الدوري، الأمور تسير بشكلها الطبيعي».