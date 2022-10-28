رئيس جامعة سوهاج يناقش خطة الاستدامة للمراكز الجامعية للتطوير المهني

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة أمل عبد الواحد نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، وتقديم الدعم الفني للمركز لعام ٢٠٢٥م.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل إمكانياتها المادية والبشرية لتحقيق أهداف مركز التطوير المهني بالجامعة، نظراً لمساهمته الإيجابية ودوره الفعال في بناء شراكات وبروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بهدف زيادة قدرة الخريجين التنافسية وصقل مهاراتهم، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضحت الدكتورة أمل عبدالواحد أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يهدف إلى تقديم التوجيه المهني والتدريب المجاني على المهارات التوظيفية وريادة الأعمال لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، مؤكدة أن المركز يساعد على توفير فرص توظيف الطلاب من خلال ملتقيات التوظيف ومبادرات ريادة الأعمال.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير المركز أن المركز الجامعي للتطوير المهني ينفذ عددا من البرامج التدريببة للطلّاب في مجالات اللغات والكمبيوتر، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بالتنمية البشرية والمهارات الشخصية والتخطيط المهني لصقل مهارات الطلاب وتأهيليهم لسوق العمل واحتياجاته بعد التخرج.

وأوضح أن المركز نفذ عدد من مسوح العمل لقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين ومعدل دوران العمالة، إلى جانب دور ريادة الأعمال في توفير فرص عمل للخريجين الجدد.