الإسماعيلي يعلن تمسكه ببقاء المدرب الإسباني جاريدو

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، تمسكه بالجهاز الفني الحالي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، فى إطار حرص مجلس الإدارة علي توفير الإستقرار والهدوء داخل قلعة الدراويش.

وشدد مجلس الإدارة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الشائعات التي انتشرت فى الساعات الاخيرة ليس لها اي أساس من الصحة وتستهدف إلى زعزعة الاستقرار الفني داخل الفريق مستغلين الاخفاق الذي شاهده الفريق خلال أول جولتين من المسابقة المحلية.

وأكد المجلس في بيانه، أن الإسماعيلي لديه جهاز فني مميز يقوده مدير فني كبير ونحن نثق تماما فيما هو قادم تحت قيادة جاريدو مطالبين جماهير ومحبي وعشاق النادي عدم الإلتفاف لتلك الشائعات التي دائما ما تأتي في أوقات يحتاج النادي جماهيره والتفاف المحبين من حوله.

وأكد المجلس في بيانه، أن النادي الاسماعيلي ينفي تماما فكرة أو لقاء مع اي مدرب آخر وأن كل ما يذكر في هذا الخصوص من صفحات أو مواقع أو أخبار علي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية هو محض افتراء وأكاذيب وشائعات يعاقب عليها القانون بالحبس، مشيرًا إلى تكليف الإدارة القانونية للنادي الإسماعيلي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كل من تسول له نفسه بتلفيق مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثاره الفتنة وزعزعة الإستقرار داخل النادي وجماهيره.