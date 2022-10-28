إبراهيم عيسى: المصريون لديهم وعي ونضج كفيل بإفشال دعوات الفوضى والتخريب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من المفترض أن تكون إجراءات الحكومة مقدمة لإجراءات قادمة شديدة الجدية والعزيمة والإرادة في تنفيذ المنظومة كلها، موضحًا أن المصريون لديهم درجة من النضج والوعي كفيلة بإفشال دعوات الفوضى والتخريب.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه لابد من استكمال المنظومة التي بدأت فيها الدولة رغم امتعاض أي شخص متمنين أن يتم التنفيذ بالشكل الأمثل، لأن الإجراءات الاقتصادية تعبر عن رغبة في تنفيذ منظومة إصلاح اقتصادية شاملة.

وتابع: "كلنا شركاء في المسئولية وعلينا استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي كاملًا لتحقيق الأهداف المرجوه منه، ونحتاج إلى إعداد تقارير شهرية للتعرف على مردود القرارات الاقتصادية".