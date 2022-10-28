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هنّأ الإعلامي عمرو أديب، نادي الأهلي بتتويجه ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك بعد فوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الزمالك بالغ في التركيز على الجانب الدفاعي، معقبا: "الفريق كان بيدافع بـ8 أنفار".

وانتقد رعونة لاعبي الزمالك الذين كانوا يلعبون بالشوكة والسكينة، وفق تعبيره، معتبرا أيضا أن نصف لاعبي الفريق لعبوا في مراكز مغايرة لمراكزهم.

وأضاف: "لاعيبة الزمالك كلها كانت شمال وكله كان تعبان .. اللاعيبة كانت فاكرة نفسها نازلة تجيب الكاس بكل سهولة".

ووصف أداء لاعبي الأهلي بأنه "نار"، مشيدا بأداء الفريق الأحمر وكفاحهم لتحقيق الانتصار.

ونبَّه مشجعي الأبيض، بأن استمرار الفريق بهذا المستوى لن يقوده إلى تحقيق شيء هذا الموسم.

ورأى أن الأهلي "كسر حظه"، محذرا: "الأهلي كسر حظه ولما الحظ بيتفتح معاه الحفظ قول يا رحمن يا رحيم".

واعتبر أن لازم الزمالك عليه إعادة النظر في صفقاته الجديدة، واصفا كذلك بطولة السوبر بأنها غير مهمة، وأن المهم هو التتويج بالدوري والكأس.

وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه.