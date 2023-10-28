قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة، إن المقاومة رأت نصر الله أثناء اقتحامها لحصون العدو يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال كلمة، مساء السبت: «يا جماهير شعبنا المرابط الصابر الأبي، الصامدون في وجه عدو الله وعدوكم، يا عنوان كرامة الأمة وأمل فجرها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

واستطرد: «السلام على شهداء شعبنا العظماء الذين يرتقون في كل يوم فداء لدينهم ووطنهم وقدسهم، ويقفون في وجه محرقة صهيونية همجية؛ لكنهم لا يحنون ظهورهم إلا لربهم الذي أراهم من آيات نصره ما يثبت الأفئدة ويربط على القلوب».

وأكمل: «رأينا نصر الله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في الـ7 من أكتوبر وهي تتهاوى أمامنا كبيت العنكبوت، ورأينا نصره وهو يمكننا من سحق فرقة عسكرية مدججة بكل أنواع العتاد والتحصين، تعتدي على أهلنا صباح مساء».

وتابع: «رأينا نصر الله ومجاهد من مقاتلينا يدمر 3 آليات ويقتل ويصيب من فيها ويفر العدو أماه وكأنه يفر أمام جيش، ورأينا نصر الله ونحن ندخل منذ أيام مجاهدو الضفادع البشرية يصلون لقوات العدو ويشتبكون معه فترة طوية ويدبون الرعب فيه وهو يدعي التأهب ويهدد بالغزو».

وأشار إلى أن جميع ما ذكره من «بشريات نصر الله»، مضيفًا: «كن على ثقة يا شعبنا أن النصر آت بإذن الله، فما عدوان الاحتلال وارتكاب المحرقة والمجازر سوى لألم عظيم يتملكه وشعور بالانكسار يسيطر عليه».

وأكد أن «الاحتلال الذي يصب جم غضبه على الأبرياء والمباني المدنية والمساجد والمشافي، فإنه لن يحقق سوى الخزي والعار».