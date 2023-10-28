المصري يطمئن على لاعبيه المصابين قبل مواجهة البنك الأهلي

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الحالة العامة للمصابين بالفريق مطمئنة للغاية مؤكدا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر فضل عدم المجازفة بالدفع بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز والتى انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما شعر اللاعب بشد فى العضلة الأمامية خلال فترة الإحماء مما دفع الجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة.

وأضاف طبيب المصري أن اللاعب خضع اليوم لفحوصات طبية بالأشعة التشخيصية وأكدت إصابة اللاعب بشد فى العضلة الأمامية.

وأشار الدكتور محمود الشحات أن اللاعب ميدو جابر يعاني من إجهاد فى منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب فى عظام الحوض الأمر الذى يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف يبدأ فى نهايته الانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية فيما اشتكى الياس الجلاصي من إجهاد فى العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة قبل استئناف مشاركته فى التدريبات مع الفريق عصر غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية.

وأختتم طبيب الفريق أن المدافع محمد دبش اقترب من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب البرنامج التأهيلي لعلاجه من الانتهاء عقب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.