الفيفا يسلم الأهلي شهادة المشاركة في كأس انتركونتيننتال

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قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسليم النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الاماراتي التي تجمع الفريقين مساء غد ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الاماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة الى الكابتن سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي في مباراة العين زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي.

ويرتدي فريق العين في مباراة الغد طاقمًا من اللون الأسود بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني.